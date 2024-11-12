Акції німецької групи Bayer впали до 20-річного мінімуму

Акції Bayer AG обвалилися до найнижчого рівня за 20 років після того, як конгломерат знизив прогноз прибутку на цей рік та заявив, що в 2025 році заробітки, ймовірно, також зменшаться.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Ціна акцій впала на 14% під час торгів у Німеччині, що стало найбільшим одноденним спадом з минулого листопада, і призвело до загального падіння на 36% з початку року.

"Головний висновок — у 2025 році показники можуть виявитися гіршими по всіх сегментах бізнесу, ніж прогнозувалося", — написала аналітик Barclays Емілі Філд у звіті.

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Генеральний директор Білл Андерсон, який очолив компанію минулого року, намагається вирішити численні кризи та повернути довіру інвесторів. Він робить ставку на те, що найкращий шлях до відновлення Bayer — це поліпшення роботи трьох підрозділів компанії (аграрного, фармацевтичного і споживчого здоров’я), а не їхній розподіл.

У вівторок компанія повідомила, що прибуток цього року, ймовірно, складе від 10,4 до 10,7 мільярда євро (11,1 мільярда доларів США) до вирахування відсотків, податків, амортизації та спеціальних статей, що нижче попереднього прогнозу до 11,3 мільярда євро.

Прибуток у третьому кварталі не досяг очікувань аналітиків.

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Компанія тепер прогнозує, що обсяги продажів у аграрному підрозділі знизяться цього року до 3% через низькі ціни на сільськогосподарську продукцію, включно з суперечливим гербіцидом Roundup. Зростання в підрозділі споживчого здоров’я також буде повільнішим, ніж передбачалося раніше.