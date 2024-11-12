Novavax знизила прогноз доходів на 2024 рік через зниження продажів вакцини проти COVID

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Novavax у вівторок знизила свій річний прогноз виторгу, посилаючись на нижчі продажі своєї вакцини від COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Акції американської біотехнологічної компанії впали приблизно на 8,2% до $8,28 на попередніх торгах.

Американський виробник вакцин тепер очікує від 175 млн дол до 225 млн дол за річний обсяг продажів своєї вакцини від COVID, єдиного продукту на ринку, в порівнянні з 275 млн дол до 375 млн дол, які він прогнозував раніше.

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Якщо компанія не побачить позитивної динаміки продажів у поточному кварталі, сказав Джейкобс, "ми не дотягнемо до того рівня доходів, який сподівалися отримати в США, тому ми знизили цю цифру, щоб бути консервативними".

Компанія також знизила свій прогноз продажів, коли звітувала про прибутки за другий квартал у серпні.

Згідно з даними LSEG, продажі вакцини проти COVID від Novavax у третьому кварталі склали 38,21 млн дол, що перевищило середні очікування аналітиків на рівні 29 млн дол.

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Загальний дохід за квартал склав 84,51 млн дол, що перевищило очікування аналітиків на рівні 65,78 млн дол, але майже на 55% менше, ніж у попередньому році.