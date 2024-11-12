Novavax знизила прогноз доходів на 2024 рік через зниження продажів вакцини проти COVID
Novavax у вівторок знизила свій річний прогноз виторгу, посилаючись на нижчі продажі своєї вакцини від COVID-19.
Про це повідомляє Reuters.
Акції американської біотехнологічної компанії впали приблизно на 8,2% до $8,28 на попередніх торгах.
Американський виробник вакцин тепер очікує від 175 млн дол до 225 млн дол за річний обсяг продажів своєї вакцини від COVID, єдиного продукту на ринку, в порівнянні з 275 млн дол до 375 млн дол, які він прогнозував раніше.
Якщо компанія не побачить позитивної динаміки продажів у поточному кварталі, сказав Джейкобс, "ми не дотягнемо до того рівня доходів, який сподівалися отримати в США, тому ми знизили цю цифру, щоб бути консервативними".
Компанія також знизила свій прогноз продажів, коли звітувала про прибутки за другий квартал у серпні.
Згідно з даними LSEG, продажі вакцини проти COVID від Novavax у третьому кварталі склали 38,21 млн дол, що перевищило середні очікування аналітиків на рівні 29 млн дол.
Загальний дохід за квартал склав 84,51 млн дол, що перевищило очікування аналітиків на рівні 65,78 млн дол, але майже на 55% менше, ніж у попередньому році.