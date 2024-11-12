Акції Nissan різко підскочили: причина

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Акції Nissan підскочили на 20% після того, як стало відомо, що фонд, яким керує інвестор-активіст Effissimo Capital Management, придбав частку в японському автовиробнику, що переживає труднощі.

Про це повідомляє Financial Times.

Сінгапурський хедж-фонд Effissimo відомий своїми гучними кампаніями проти деяких з найбільших імен в корпоративній Японії, включаючи Toshiba і судноплавну компанію Kawasaki Kisen.

Акції Nissan закрилися на 12% в Токіо, відігравши більшу частину обвалу минулого тижня після того, як компанія оголосила про заходи, що включають скорочення 9000 робочих місць після квартальних збитків і другого за рік зниження річного прибутку.

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Очікування того, що Effissimo збільшить свою частку вище 5%, призвели до того, що спекулянти почали закривати свої короткі позиції в автовиробнику, відкриті після його поганих результатів минулого тижня.

На думку аналітиків і брокерів, погіршення фінансових показників Nissan підштовхнуло ринок до припущень, що компанія, яка зараз коштує 10 млрд дол, може стати об'єктом поглинання або спровокувати ширші потрясіння в японській автомобільній промисловості.

Третій за величиною автовиробник Японії занурився в кризу, оскільки стикається з жорстокою конкуренцією з боку китайських конкурентів з виробництва електромобілів на чолі з BYD.

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Знизивши свій річний прогноз прибутку на 70% до 150 млрд єн, Nissan пообіцяв здійснити кілька кроків з реструктуризації, включаючи скорочення виробничих потужностей на 20%, продаж своєї частки в Mitsubishi Motors на 10% і скорочення заробітної плати головного виконавчого директора Макото Учіда.