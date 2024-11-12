ЄС може збільшити постачання газу зі США в обмін на відмову Трампа від мит

ЄС може збільшити поставки зрідженого природного газу в обмін на відмову Дональда Трампа від ідеї високих мит на європейські товари.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Європейські чиновники зазначають, що збільшення імпорту ЗПГ зі США може допомогти зменшити залежність континенту від російських поставок, а також сприяти заспокоєнню занепокоєнь Трампа щодо торговельного дефіциту.

Для американських виробників розширення європейського ринку разом з обіцянкою Трампа скасувати паузу на видачу експортних ліцензій одразу після вступу на посаду може відкрити шлях до швидкого зростання протягом наступних чотирьох років.

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"Ми з нетерпінням чекаємо співпраці з новою адміністрацією Трампа, щоб закріпити роль Америки як провідного постачальника чистого зрідженого природного газу", — сказав Майкл Сейбел, генеральний директор Venture Global, одного з провідних виробників ЗПГ у США.

"За останні роки Європа активно розвивала необхідну інфраструктуру для підтримки зростання обсягів ЗПГ у регіоні, і за наявності політичної підтримки та регуляторної визначеності США добре підготовлені для задоволення цього довгострокового попиту", — додав він.

Гарольд Хамм, засновник Continental Resources, зазначив, що американська промисловість готова збільшити експорт до ЄС та допомогти континенту зменшити залишкову залежність від російського газу. Хамм повідомив, що обговорював енергетичну політику з перехідною командою Трампа та виробниками.

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"Очікую, що призупинення видачі дозволів на ЗПГ буде скасовано в перші дні адміністрації Трампа", — сказав Майк Соммерс, генеральний директор Американського нафтового інституту, коментуючи мораторій президента Джо Байдена на нові ліцензії, введений на час проведення аналізу витрат і вигод від зростання сектору.

На думку президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, американський ЗПГ може стати головним вигодонабувачем торгових переговорів між Вашингтоном і Брюсселем. Минулого тижня вона висловила готовність збільшити імпорт зі США.

"Ми все ще отримуємо багато ЗПГ з Росії, тож чому б не замінити його на американський, який дешевший для нас і знижує ціни на енергію", — сказала вона після телефонної розмови з Трампом. "Це питання, яке ми можемо обговорити, особливо у контексті торгового дефіциту".