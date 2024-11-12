Аграрії засіяли 96% площ під озимі культури
Вівторок, 12 листопада 2024, 15:37 -
Українські аграрії вже засіяли понад 6 млн га озимих культур, що займає 96% від прогнозованих площ.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
На листопад 2024 року засіяно:
- озимої пшениці – 4,4 млн га (97 %);
- озимого ячменю – 577,8 тис. га (90 %);
- озимого жита – 68,1 тис. га (97 %);
- озимого ріпаку – 1,08 млн га (96%).
Серед лідерів за обсягами сівби аграрії Одеської област і- 710 тис. га, Дніпропетровської області - 528 тис. га та Миколаївської області - 503,1 тис. га.
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Як зазначають, аграрії 14 областей завершили сівбу озимих зернових. Сільгоспвиробники 12 областей закінчили сівбу озимого ріпаку.
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