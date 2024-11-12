Всі розділи
Укр / Рус

Аграрії засіяли 96% площ під озимі культури

Вівторок, 12 листопада 2024, 15:37 - Володимир Тунік-Фриз

Українські аграрії вже засіяли понад 6 млн га озимих культур, що займає 96% від прогнозованих площ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

На листопад 2024 року засіяно:

  • озимої пшениці – 4,4 млн га (97 %);
  • озимого ячменю – 577,8 тис. га (90 %);
  • озимого жита – 68,1 тис. га (97 %);
  • озимого ріпаку –  1,08 млн га (96%).

Серед лідерів за обсягами сівби аграрії Одеської област і- 710 тис. га, Дніпропетровської області - 528 тис. га та Миколаївської області - 503,1 тис. га.

Реклама:

Як зазначають, аграрії 14 областей завершили сівбу озимих зернових.  Сільгоспвиробники 12 областей закінчили сівбу озимого ріпаку.

аграрії агросектор Мінагрополітики
Реклама:
Матеріали за темою
Окупанти вивозять понад 300 тонн українського соняшника до РФ для перепродажу в Африку 28 жовтня 2024, 15:39
Україна стала членом сільськогосподарського фонду ООН: що отримають аграрії 28 жовтня 2024, 13:42
Аграріям компенсують 150 мільйонів за куплені українську техніку у вересні 25 жовтня 2024, 18:13
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті