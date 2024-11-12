Зарплата зростає разом з конкуренцією: що відбувається на українському ринку праці

На ринку праці жовтень 2024 року відзначився збільшенням заробітної плати та конкуренції серед шукачів. Кількість вакансій мінімально зменшилася.

Про це йдеться у дослідженні Work.ua.

Роботодавці розмістили на платформі 117 553 вакансій, що лише на 130 менше, ніж було у вересні.

Незважаючи на це, у деяких областях простежуємо зростання кількості вакансій. Побільшало роботи на Сумщині (+3%), Чернігівщині (+3%), Харківщині (+1%). Примітно, що ці області є прикордонними. Серед областей-лідерів мінімально побільшало роботи на Харківщині та Київщині (+0,3%).

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Інфографіка: Work.ua

І хоча тут спостерігається позитивна динаміка, говорити про подолання дефіциту кадрів ще рано.

Роботодавцям все ще важко знаходити кандидатів на робітничі спеціальності, фахівців зі сфери продажу та закупівлі, телекомунікації та зв’язку, охорони та безпеки.

Десятка найзатребуваніших професій залишається стабільною: вантажник, водій, касир, комірник, кухар, менеджер з продажу, бармен/бариста, продавець-консультант, різноробочий, бухгалтер.

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Інфографіка: Work.ua

П’ятірка компаній з найбільшою кількістю вакансій на ринку праці змінилася. Сили оборони зайняли четверту сходинку.

Серед лідерів також: "Роздрібна торгівля" – 17 521 пропозиція роботи; "Оптова торгівля, дистрибуція, імпорт, експорт" – 10 171; "Готельно-ресторанний бізнес" – 9 868 та "Медицина, охорона здоров’я, аптеки" – 6 503.

Зміни відбулися і в категорія і з найнижчою конкуренцією. У жовтні ними стали:

"Гірнича промисловість" – 284 вакансії;

"Лісова промисловість, лісообробка" – 274;

"Туризм" – 215;

"Шоу-бізнес, мистецтво, культура" – 163;

"Дизайн" – 40.

Середній дохід українців зріс на 1000 грн, що на 5% більше від показників вересня. У жовтні середня заробітна плата збільшилась до 22 500 грн.

Збільшилися доходи в таких категоріях:

"Сільське господарство, агробізнес" – до 24 тис. грн (+7% до вересня);

"Будівництво, архітектура" – 27,5 тис. грн (+6%);

"Культура, музика, шоу-бізнес" — 21,5 тис. грн (+6%);

"Логістика, склад, ЗЕД" – 21 тис. грн (+5%);

"Медицина, фармацевтика" – 22,5 тис. грн (+5%);

"Робочі спеціальності, виробництво" – 22,5 тис. грн (+5%);

"Фінанси, банк" – 20 тис. грн (+4%);

"Адміністрація, керівництво середньої ланки" – 24 тис. грн (+4%).

Значно збільшилась заробітна плата у категорії "Охорона, безпека": від 45 тис. грн до 60 тис. грн, що становить 33%.

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Нагадаємо:

Дефіцит кадрів спостерігається у всіх сферах і це, згідно з окремим дослідженням від Міністерства економіки, є головною проблемою бізнесу зараз.