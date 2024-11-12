ЦБ РФ вдарив по поставкам електроніки та побутової техніки в Росію – росЗМІ

Російські імпортери різко знизили закупівлі електроніки та побутової техніки: у жовтні вони впали на 15-30% порівняно з вереснем.

Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.

Зазначається, що це сталося через затовареність складів і підвищення ключової ставки Центробанку до 21% річних. У результаті тримати великий обсяг товару на складі стало невигідно, оскільки вартість зберігання перевищує вигоду від великих разових закупівель.

Також, через високу ключову ставку спостерігається проблема з попитом.

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"Зараз дуже вигідні банківські ставки, громадяни набагато охочіше відкривають депозити, ніж витрачають гроші на побутову техніку та електроніку", - каже представник російської компанії "Марвел-Дистрибуція".

В іноземній компанії, що продає електроніку в Росію, підтвердили зниження закупівель російськими імпортерами. Компанії досі не вдалося законтрактувати поставки в тих обсягах, у яких вони оформлялися в попередні роки на початку IV кварталу, зазначив співрозмовник видання.

Він також пояснив це високою ставкою ЦБ. "У ситуації, що склалася, вигідніше покласти гроші на депозит, ніж робити дорогі покупки", - пояснив він.

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Наразі відбувається охолодження ринку - покупці кладуть гроші на депозити і менше купують товарів, каже провідний аналітик Mobile Research Group Ельдар Муртазін.