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Розвідка стежитиме за ворогом з космосу: Міноборони уклало угоду з ICEYE

Вівторок, 12 листопада 2024, 11:57 - Артур Крижний

Міноборони підписало стратегічний контракт із компанією ICEYE - лідером у галузі супутників з високоточним фільмуванням земної поверхні (SAR-супутників).

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"Завдяки цьому контракту наші військові отримають доступ до високоточних космічних знімків із повним покриттям території бойових дій", - пояснив він.

За словами Умєрова, командування зможе самостійно визначати пріоритетні зони спостереження та швидко отримувати актуальні дані через систему супутників ICEYE.

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"Запроваджуючи передові технології космічної розвідки, ми створюємо технологічну перевагу, яка підвищує боєздатність і захищає наших військових", - додав міністр.

Довідка. SAR-супутники (SAR — Synthetic Aperture Radar, радар із синтезованою апертурою) — це супутники, обладнані радарами, які використовують технологію синтезу апертури для створення високоточних зображень земної поверхні в будь-яких погодних умовах і в будь-який час доби.

SAR-технологія дозволяє отримувати детальні радіолокаційні зображення, які можуть "бачити" крізь хмари, дим і навіть у темряві, що робить такі супутники цінними для спостереження й розвідки.

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Нагадаємо:

18 серпня 2022 року Сергій Притула повідомив, що його фонд за 600 мільйонів гривень, зібраних українцями, купив супутник і доступ до бази даних супутникових знімків для української армії більш як на рік.

ЗСУ технології
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Економічна правда
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