Розвідка стежитиме за ворогом з космосу: Міноборони уклало угоду з ICEYE
Міноборони підписало стратегічний контракт із компанією ICEYE - лідером у галузі супутників з високоточним фільмуванням земної поверхні (SAR-супутників).
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
"Завдяки цьому контракту наші військові отримають доступ до високоточних космічних знімків із повним покриттям території бойових дій", - пояснив він.
За словами Умєрова, командування зможе самостійно визначати пріоритетні зони спостереження та швидко отримувати актуальні дані через систему супутників ICEYE.
"Запроваджуючи передові технології космічної розвідки, ми створюємо технологічну перевагу, яка підвищує боєздатність і захищає наших військових", - додав міністр.
Довідка. SAR-супутники (SAR — Synthetic Aperture Radar, радар із синтезованою апертурою) — це супутники, обладнані радарами, які використовують технологію синтезу апертури для створення високоточних зображень земної поверхні в будь-яких погодних умовах і в будь-який час доби.
SAR-технологія дозволяє отримувати детальні радіолокаційні зображення, які можуть "бачити" крізь хмари, дим і навіть у темряві, що робить такі супутники цінними для спостереження й розвідки.Реклама:
Нагадаємо:
18 серпня 2022 року Сергій Притула повідомив, що його фонд за 600 мільйонів гривень, зібраних українцями, купив супутник і доступ до бази даних супутникових знімків для української армії більш як на рік.