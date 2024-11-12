Розвідка стежитиме за ворогом з космосу: Міноборони уклало угоду з ICEYE

Міноборони підписало стратегічний контракт із компанією ICEYE - лідером у галузі супутників з високоточним фільмуванням земної поверхні (SAR-супутників).

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"Завдяки цьому контракту наші військові отримають доступ до високоточних космічних знімків із повним покриттям території бойових дій", - пояснив він.

За словами Умєрова, командування зможе самостійно визначати пріоритетні зони спостереження та швидко отримувати актуальні дані через систему супутників ICEYE.

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"Запроваджуючи передові технології космічної розвідки, ми створюємо технологічну перевагу, яка підвищує боєздатність і захищає наших військових", - додав міністр.

Довідка. SAR-супутники (SAR — Synthetic Aperture Radar, радар із синтезованою апертурою) — це супутники, обладнані радарами, які використовують технологію синтезу апертури для створення високоточних зображень земної поверхні в будь-яких погодних умовах і в будь-який час доби.

SAR-технологія дозволяє отримувати детальні радіолокаційні зображення, які можуть "бачити" крізь хмари, дим і навіть у темряві, що робить такі супутники цінними для спостереження й розвідки.

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