В Україні запустили платформу для вивчення штучного інтелекту: безкоштовно

Міністерство економіки України, Мінцифра та Google Україна запустили платформу із безкоштовними ресурсами для вивчення ШІ (штучного інтелекту).

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що курси безкоштовні та доступні українською та англійською мовами.

"Для нас важливо, щоб українці опанували інструмент штучного інтелекту, для підвищення своєї конкурентоспроможності.

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Завдяки навчальній платформі кожен зможе навчитися тому, як завдяки ШІ автоматизувати обчислення, обробку контенту, типові відповіді клієнтам та чимало іншого. Цей курс для кожного — від керівників і маркетологів до юристів і освітян", — зазначила Юлія Свириденко, перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки.

У міністерстві назвали переваги платформи:

Безкоштовне навчання: доступ до навчальних матеріалів від Google українською та англійською мовами.

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Гнучкі можливості для розвитку: курси можна проходити у зручний для кожного час, відповідно до індивідуального графіка.

Інтерактивні формати навчання: студійні відеолекції, інструкції, воркбуки та платформи для самонавчання.

"Штучний інтелект (ШІ) поступово стає важливою частиною нашого повсякденного життя і відкриває нові можливості для розвитку економіки та створення нових робочих місць", - сказала Тетяна Лукинюк, директорка Google в Україні.

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