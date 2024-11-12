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Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро

Вівторок, 12 листопада 2024, 10:26 - Артур Крижний

Станом на 12 листопада, офіційний курс долара до гривні від НБУ не змінився, євро подешевшав на 49 копійок. 

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,29 грн, євро – 43,99 грн (на 11 листопада долар - 41,29 грн, євро – 44,48 грн). 

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,65 – 41,70 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 44,50 – 44,70 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 41,15 - 41,64 грн (курс на 11 листопада – 41,20 - 41,60 грн);
  • Євро – 44,10 - 44,75 грн (курс на 11 листопада – 44,30 - 44,89 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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  • Приватбанк – 41,00 - 41,60 грн;
  • Ощадбанк – 41,10 - 41,60 грн;
  • Укрсиббанк – 41,07 - 41,67 грн;
  • ПУМБ – 41,20 – 41,70 грн;
  • Райффайзен - 41,10 - 41,60 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,66 грн.

курс валют долар євро
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