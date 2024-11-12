У Бєлгородській області РФ український безпілотник уразив нафтобазу – губернатор
Вівторок, 12 листопада 2024, 09:28 -
Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що український дрон уразив нафтобазу, стався вибух і виникла пожежа.
Джерело: Гладков у Telegram
Пряма мова Гладкова: "ЗСУ за допомогою безпілотника атакували нафтобазу на території Старооскільського міського округу".
Деталі: Губернатор додав, що внаслідок вибуху один із резервуарів загорівся.
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За його словами, на місці працювали десять пожежних розрахунків, які ліквідували загоряння.
Нагадаємо: У ISW заявляли, що продовження українських ударів по тилових російських логістичних об'єктах, окрім знищення запасів боєприпасів та самих об'єктів, призведе до ширшого оперативного тиску на російських військових.
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