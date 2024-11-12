Нафта знизилася через розчарування інвесторів у плані стимулювання економіки Китаю

Ціни на нафту знизилися у вівторок через розчарування інвесторів у новому плані стимулювання економіки Китаю та побоювання щодо перенасичення ринку, а також через зміцнення долара США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 17 центів, або на 0,2%, до $71,66 за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate знизилися на 20 центів, або на 0,3%, до $67,84 за барель.

Обидва контракти знизилися більш ніж на 5% за попередні дві торгові сесії.

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У п'ятницю Китай оголосив про новий пакет боргових зобов'язань на суму 10 трильйонів юанів ($1,4 трильйона), щоб полегшити фінансове навантаження на місцеві органи влади, оскільки найбільший у світі імпортер нафти стикається з новим тиском через переобрання Дональда Трампа президентом США. Проте аналітики вважають, що ця сума є недостатньою для стимулювання значного економічного зростання.

Ціни на нафту продовжили падати на тлі зміцнення долара США, а також зросли побоювання щодо попиту в Китаї, зазначили аналітики ANZ Research.

"Дані, оприлюднені у вихідні, показали слабке зростання споживчої інфляції в жовтні та подальше зниження цін на промислові товари", – додали вони.

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Ринок наразі очікує на публікацію щомісячних звітів по нафтовому ринку від ОПЕК, Міжнародного енергетичного агентства та Управління енергетичної інформації США.

"Будь-які подальші зниження прогнозів попиту, особливо від ОПЕК, можуть послабити настрої на ринку", – зазначили аналітики.

Щомісячний звіт Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) має бути опублікований пізніше у вівторок. Ринок очікує можливого подальшого зниження прогнозів попиту в їхньому огляді до 2025 року, що може додатково тиснути на ціни.

"Ми вважаємо, що ОПЕК+ буде змушена продовжувати відкладати рішення щодо скасування добровільних скорочень видобутку. Це рішення все одно призведе до накопичення надлишкових запасів", – сказав Вівек Дхар, аналітик Commonwealth Bank of Australia.

"Основний ризик нашого прогнозу полягає в тому, що ОПЕК+ може вирішити скасувати добровільні обмеження з січня, що посилить проблему перенасичення ринку", – додав він.