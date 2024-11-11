Індія та Саудівська Аравія стали топпокупцями мазуту та газойлю РФ у жовтні

Індія та Саудівська Аравія були основними напрямками для російського морського експорту мазуту та вакуумного газойлю (VGO) у жовтні.

Про це пише агентство Reuters.

Загальний обсяг експорту мазуту та VGO з російських портів минулого місяця знизився на 3% у порівнянні з вереснем і склав близько 4,15 мільйона тонн, за підрахунками Reuters на основі даних LSEG.

З початку повного ембарго Євросоюзу на російські нафтопродукти в лютому 2023 року Азія стала головним ринком збуту для російських поставок мазуту та VGO.

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Прямі поставки мазуту та VGO з російських портів до Саудівської Аравії у жовтні скоротилися на 9% порівняно з попереднім місяцем і склали 0,65 мільйона тонн через зниження попиту після завершення літньої спеки.

Експорт мазуту та VGO з Росії до Індії зріс на 56%, до 0,51 мільйона тонн, тоді як постачання темних нафтопродуктів до Китаю скоротилося на 35%, до 0,47 мільйона тонн. Китай та Індія використовують прямогонний мазут і VGO як дешевшу альтернативу уральській нафті для своїх нафтопереробних потужностей.

Водночас Китай планує реформу податків, яка може підвищити витрати на імпорт мазуту, що потенційно знизить попит. Це створить додатковий тиск на незалежні китайські НПЗ, які зазвичай використовують мазут як альтернативу сировині для переробки.

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На даний момент танкери з близько 0,5 мільйона тонн важких нафтопродуктів з російських портів прямують до Сінгапуру, але частина цих вантажів може опинитися в Китаї.