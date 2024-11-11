Суд стягнув 5 мільйонів застави з ексзаступниці голови "Приватбанку", яка виїхала з країни

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) підтримав клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і стягнув 5 мільйонів гривень застави, яку було внесено за колишню заступницю голови правління "Приватбанку" Людмилу Шмальченко.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Підставою для відповідного рішення стала неявка обвинуваченої на два судові засідання. За даними Центру протидії корупції, Шмальченко ще 30 жовтня 2022 року покинула Україну і з того часу не поверталася.

Суд визнав причини неявки неповажними та постановив підвищити суму застави до 51 мільйона гривень.

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Водночас обвинуваченій були встановлені суворі процесуальні обов’язки: вона повинна з’являтися за кожною вимогою суду, не залишати межі Дніпропетровської області без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання та роботи, утримуватися від спілкування з іншими обвинуваченими у справі.

Також вона зобов’язана здати всі закордонні паспорти та документи, що дозволяють виїзд з України.

САП нагадує, що у межах досудового розслідування встановлено, що колишній голова правління ПАТ КБ "Приватбанк", його перший заступник, заступник, а також троє керівників департаментів указаного банку у грудні 2016 року за день до визнання ПАТ КБ "Приватбанк" неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 млн грн на користь підконтрольних та пов’язаних із ПАТ КБ "Приватбанк" компаній.

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Кошти перераховувались декількома траншами на дві різні компанії: 85,2 млн грн на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії, ще 136,8 млн грн – на користь іншої. Надалі ці кошти учасники схеми вивели за кордон з метою легалізації.