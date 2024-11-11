У РФ заговорили про купівлю яблук з Північної Кореї через їх дефіцит у країні – росЗМІ

У Росії зберігається дефіцит яблук і для зниження цін уряд країни заявляв о планах купувати їх, зокрема, у Придністров'я та Північної Кореї.

Про це пише російське видання The Moscow Times.

На початку жовтня Россільгоспнагляд повідомив, що через травневі заморозки в центральному і північно-західному регіонах РФ поточний врожай яблук становитиме лише 30-40% від звичайного, що вже призвело до зростання цін на продукт.

При цьому Путін вимагав не допустити стрибка цін на яблука ще в червні, коли Мінсільгосп вперше повідомив про загибель частини врожаю.

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Згідно з даними Росстату, з початку 2024 року яблука подорожчали на 12,83%. Для зниження цін уряд заявляв про плани імпортувати яблука з Азербайджану, Вірменії, Туреччини, Сербії, Китаю, Білорусі, Придністров'я і навіть Північної Кореї.

За підсумками січня-липня одним з основних постачальників яблук у Росію став Китай: за сім місяців країна направила на російський ринок 22,2 тис. тонн фруктів, що майже втричі більше, ніж роком раніше.

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Росія імпортує вершкове масло з Об'єднаних Арабських Еміратів і Туреччини, щоб стримати зростання цін, яке стурбувало споживачів.