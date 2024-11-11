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Нові банки долучилися до програми компенсації за придбання української техніки

Понеділок, 11 листопада 2024, 14:34 - Віктор Волокіта

Українські підприємці зможуть отримати 15% компенсації за придбання української техніки та обладнання вже в 16 банках, серед яких нові учасники програми: АТ "Ощадбанк", АТ "Таскомбанк" та АТ "Кредитвест банк". 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки. 

"Це забезпечить зручність і легкий доступ до компенсації для ще більшої кількості клієнтів. Також ми активно працюємо над збільшенням переліку товарів, при придбанні яких держава компенсує частину їх вартості. 

Вже зараз перелік охоплює майже 140 видів техніки та обладнання, від автобусів до когенераційних установок", — зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа. 

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Нагадаємо:

За умовами програми, покупці можуть отримати 15% компенсації (без урахування ПДВ) за придбання енергетичного, будівельного колісного та спеціального обладнання українського виробництва. 

До державної програми часткової компенсації витрат на українську техніку та обладнання долучилися пʼять нових виробників.

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Економічна правда
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