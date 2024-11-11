Курс валют на 11 листопада: скільки коштують долар та євро
Понеділок, 11 листопада 2024, 11:58 -
Станом на 11 листопада, офіційний курс долара до гривні від НБУ зменшився на 10 копійок, євро подорожчав на 23 копійки.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,35 грн, євро – 44,56 грн (на 10 листопада долар - 41,45 грн, євро – 44,33 грн).
На 11:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,58 – 41,62 грн.
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На цей же час "чорний" курс євро становив 44,65 – 44,90 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 41,20 - 41,60 грн (курс на 10 листопада – 41,15 - 41,60 грн);
- Євро – 44,30 - 44,94 грн (курс на 10 листопада – 44,60 - 45,05 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
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- Приватбанк – 41,00 - 41,60 грн;
- Ощадбанк – 41,10 - 41,75 грн;
- Укрсиббанк – 41,08 - 41,68 грн;
- ПУМБ – 41,20 – 41,70 грн;
- Райффайзен - 41,10 - 41,52 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,66 грн.
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