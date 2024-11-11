Курс валют на 11 листопада: скільки коштують долар та євро

Станом на 11 листопада, офіційний курс долара до гривні від НБУ зменшився на 10 копійок, євро подорожчав на 23 копійки.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,35 грн, євро – 44,56 грн (на 10 листопада долар - 41,45 грн, євро – 44,33 грн).

На 11:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,58 – 41,62 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 44,65 – 44,90 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,20 - 41,60 грн (курс на 10 листопада – 41,15 - 41,60 грн);

Євро – 44,30 - 44,94 грн (курс на 10 листопада – 44,60 - 45,05 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 41,00 - 41,60 грн;

Ощадбанк – 41,10 - 41,75 грн;

Укрсиббанк – 41,08 - 41,68 грн;

ПУМБ – 41,20 – 41,70 грн;

Райффайзен - 41,10 - 41,52 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,66 грн.