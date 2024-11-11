В Україні після стрімкого зростання цін почала дешевшати картопля

Ціни на картоплю в українських господарствах знизились в середньому на 10% до 18-28 грн за кг.

Про це повідомляє EastFruit.

"Фермери в основних регіонах виробництва готові відвантажувати якісну картоплю по 18-28 грн/кг (0,43-0,68 дол./кг), залежно від обсягів та якості пропонованої продукції, що в середньому на 10% дешевше", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше продавцям вдалось утримувати високі відпускні ціни, хоча активність торгівлі знижувалась.

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Водночас виробникам важко реалізувати картоплю при таких цінах, особливо ту, яка не підходить для тривалого зберігання. Тож більшість з них почали знижувати відпускні ціни до середини минулого тижня, аби залучити оптовиків.

При цьому оптові компанії, які раніше закупили дорогу картоплю на зовнішніх ринках, реалізують зі збитками надлишкові партії. Власники якісної картоплі не поспішають продавати наявні обсяги своєї продукції, адже очікують поліпшення цінової ситуації на ринку.

Нагадаємо:

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Ціни на картоплю на ринку України в середньому в 2-3 рази вищі, ніж на початку листопада 2023 року.