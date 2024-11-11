Українські банки фіксують зменшення позовів до боржників

Українські банки цьогоріч подали майже 68 тисяч позовів до боржників. Це на чверть менше за показники минулого року.

Про це свідчать дані Опендатабот.

До порівняння, 85 тис таких позовів було зафіксовано у 2021 році. А пік звернень банків до суду припав на 2023 рік — понад 91 тис.

Як йдеться в повідомленні, лідером за зверненнями до суду став monobank – майже 21 тис. або 30.8% від загальної кількості позовів цьогоріч. Наслідує А-Банк з показником у 13 тис. звернень (20.1%). Закриває трійку Приватбанк – 11 тис. або (16.6%).

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Зазначається, що до початку повномасштабної війни найбільше позивалися до боржників також Приватбанк, Моно та А-Банк.

Нагадаємо:

В Україні податківці провела вже 5 483 документальні перевірки фізичних осіб-підприємців цьогоріч, що на 26% менше, ніж за аналогічний період 2023 року. А сума штрафних санкцій значно зросла.

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