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Швеція обрала бразильський C-390 Embraer як новий військово вантажний літак

Неділя, 10 листопада 2024, 11:06 - Володимир Тунік-Фриз
 
Getty images

Швеція закупить літаки C-390 Millennium бразильської компанії Embraer. Вона використовуватиме їх у якості нового військового вантажного літака. 

Про це повідомив Embraer, передає Reuters.

Ця угода знаменує собою першу покупку C-390 країною в Північній Європі. Розширення своєї присутності за кордоном за рахунок збільшення продажів C-390 було ключовою метою оборонного підрозділу Embraer.

Швеція стала шостою європейською країною, яка обрала цей літак, поряд з Австрією, Чехією, Угорщиною, Нідерландами та Португалією.

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"Це рішення відкриває нову главу в бразильсько-шведських відносинах", - заявили в Embraer. Бразилія в минулому вже купувала винищувачі Gripen у шведського концерну SAAB

Нагадаємо:

Уряд Швеції пообіцяв підтримати молоду галузь акумуляторної промисловості країни новими коштами на дослідження та сприяти збереженню навичок працівників, звільнених компанією Northvolt AB.

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Економічна правда
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