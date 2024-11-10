Швеція обрала бразильський C-390 Embraer як новий військово вантажний літак
Швеція закупить літаки C-390 Millennium бразильської компанії Embraer. Вона використовуватиме їх у якості нового військового вантажного літака.
Про це повідомив Embraer, передає Reuters.
Ця угода знаменує собою першу покупку C-390 країною в Північній Європі. Розширення своєї присутності за кордоном за рахунок збільшення продажів C-390 було ключовою метою оборонного підрозділу Embraer.
Швеція стала шостою європейською країною, яка обрала цей літак, поряд з Австрією, Чехією, Угорщиною, Нідерландами та Португалією.
"Це рішення відкриває нову главу в бразильсько-шведських відносинах", - заявили в Embraer. Бразилія в минулому вже купувала винищувачі Gripen у шведського концерну SAAB
Нагадаємо:
Уряд Швеції пообіцяв підтримати молоду галузь акумуляторної промисловості країни новими коштами на дослідження та сприяти збереженню навичок працівників, звільнених компанією Northvolt AB.