Швеція обрала бразильський C-390 Embraer як новий військово вантажний літак

Getty images

Швеція закупить літаки C-390 Millennium бразильської компанії Embraer. Вона використовуватиме їх у якості нового військового вантажного літака.

Про це повідомив Embraer, передає Reuters.

Ця угода знаменує собою першу покупку C-390 країною в Північній Європі. Розширення своєї присутності за кордоном за рахунок збільшення продажів C-390 було ключовою метою оборонного підрозділу Embraer.

Швеція стала шостою європейською країною, яка обрала цей літак, поряд з Австрією, Чехією, Угорщиною, Нідерландами та Португалією.

Реклама:

"Це рішення відкриває нову главу в бразильсько-шведських відносинах", - заявили в Embraer. Бразилія в минулому вже купувала винищувачі Gripen у шведського концерну SAAB

Нагадаємо:

Уряд Швеції пообіцяв підтримати молоду галузь акумуляторної промисловості країни новими коштами на дослідження та сприяти збереженню навичок працівників, звільнених компанією Northvolt AB.

Реклама: