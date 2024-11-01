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Нацбанк показав, скільки будуть коштувати долар та євро після вихідних

П'ятниця, 1 листопада 2024, 18:56 - Артур Крижний

Офіційний курс долара збільшиться за вихідні: у понеділок 4 листопада іноземна валюта додасть 7 копійок у ціні.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на понеділок 4 листопада.

Своєю чергою, курс євро збільшиться на 12 копійок.

Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:

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  • 1 долар США — 41,28 грн (41,21 грн станом на 1 листопада);
  • 1 євро — 44,96 грн (44,84 грн станом на 1 листопада).

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Економічна правда
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