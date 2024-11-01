Нацбанк показав, скільки будуть коштувати долар та євро після вихідних
П'ятниця, 1 листопада 2024, 18:56 -
Офіційний курс долара збільшиться за вихідні: у понеділок 4 листопада іноземна валюта додасть 7 копійок у ціні.
Про це свідчить офіційний курс НБУ на понеділок 4 листопада.
Своєю чергою, курс євро збільшиться на 12 копійок.
Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:
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- 1 долар США — 41,28 грн (41,21 грн станом на 1 листопада);
- 1 євро — 44,96 грн (44,84 грн станом на 1 листопада).
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