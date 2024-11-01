У ДТЕК пояснили пораду українцям "розраховувати на себе" у підготовці до зими
Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук роз'яснив, що означає рекомендація українцям "розраховувати на себе" цієї зими.
Про значення настанови він розповів у коментарі Telegraf.
Він наголосив, що треба розраховувати на працівників, які відновлюють зруйновану енергетику і підготовлюють її до зими, забезпечуючи видобуток газу і вугілля, а також ремонтують генераційні потужності.
Втім, за словами Сахарука, українці напевне теж підготувалися до потенційних труднощів.
"А щодо кожного, то тут люди вже напевне за два роки дуже сильно підготувалися. Встановили генератори, купили батареї й багато чого", - розповів він.
Нагадаємо:
Раніше, виконавчий директор ДТЕК заявив, що українці повинні подумати про те, що вони можуть зробити для себе, щоб легше пройти наступну зиму.
"Розраховуйте на себе. Я не жартую. Все в наших руках і залежить від кожного з нас. Якщо кожен подумає, що він зможе зробити для того, щоб пройти наступну зиму, і зробить щось з цього, в нього точно (зима пройде легше - ЕП)", - заявив він.