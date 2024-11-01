У ДТЕК пояснили пораду українцям "розраховувати на себе" у підготовці до зими

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук роз'яснив, що означає рекомендація українцям "розраховувати на себе" цієї зими.

Про значення настанови він розповів у коментарі Telegraf.

Він наголосив, що треба розраховувати на працівників, які відновлюють зруйновану енергетику і підготовлюють її до зими, забезпечуючи видобуток газу і вугілля, а також ремонтують генераційні потужності.

Втім, за словами Сахарука, українці напевне теж підготувалися до потенційних труднощів.

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"А щодо кожного, то тут люди вже напевне за два роки дуже сильно підготувалися. Встановили генератори, купили батареї й багато чого", - розповів він.

Нагадаємо:

Раніше, виконавчий директор ДТЕК заявив, що українці повинні подумати про те, що вони можуть зробити для себе, щоб легше пройти наступну зиму.

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"Розраховуйте на себе. Я не жартую. Все в наших руках і залежить від кожного з нас. Якщо кожен подумає, що він зможе зробити для того, щоб пройти наступну зиму, і зробить щось з цього, в нього точно (зима пройде легше - ЕП)", - заявив він.