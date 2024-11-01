Уряд спростив умови кредитування під 0% на сонячні та вітрові панелі для населення

Кабінет міністрів спростив умови 0% кредитування для встановлення приватними домогосподарствами сонячних та вітрових електростанцій.

Про це повідомило Міністерство енергетики після засідання уряду 1 листопада.

Уряд ухвалив постанову, яка передбачає збільшення загальної площі об’єкта нерухомості з 250 до 300 кв. метрів.

Також 2 рази збільшено термін подання фізособою (одержувачем кредиту) до банку копій документів, що підтверджують придбання та введення в експлуатацію гібридної системи електропостачання – з 90 до 180 календарних днів.

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Крім того, відтепер можна встановлювати та здійснювати монтаж придбаного обладнання самостійно або із залученням спеціалізованих організацій.

"Міненерго та Фонд розвитку підприємництва отримали багато звернень від громадян щодо спрощення умов та розширення кола можливих отримувачів пільгового кредитування.

Сьогоднішнє рішення Уряду спрямоване на посилення енергетичної безпеки держави в умовах руйнації об’єктів енергетичної інфраструктури внаслідок військової агресії рф проти України", - наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко

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Нагадаємо:

Програма пільгових кредитів почала працювати у липні 2024 року. За її умовами держава повністю компенсуватиме відсоткову ставку кредитами впродовж 10 років. Сума кредиту – до 480 тис грн.