Meta заблокувала шахраїв, які вимагали гроші у Instagram-блогерів – Федоров

Meta після звернення Мінцифри заблокувала шахраїв, які вимагали гроші у Instagram-блогерів.

Про це повідомляє перший віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"До Мінцифри звернулися десятки блогерів, які стали жертвами кібершахраїв. Вони отримали повідомлення з погрозами про блокування акаунтів в Instagram в обмін на гроші" - розповів Федоров.

За його словами, Мінцифри звернулася до Meta, щоб вирішити це питання.

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"Частину акаунтів блогерів уже відновили, частину також скоро буде відновлено. Акаунти зловмисників заблокували", - зазначив міністр.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів постановив припинити дію Угоди між українським та російським урядами щодо організації лінії прямого засекреченого телефонного зв'язку між Києвом та Москвою від 27 лютого 1998 року.

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