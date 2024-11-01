Всі розділи
Укр / Рус

Meta заблокувала шахраїв, які вимагали гроші у Instagram-блогерів – Федоров

П'ятниця, 1 листопада 2024, 15:49 - Віктор Волокіта

Meta після звернення Мінцифри заблокувала шахраїв, які вимагали гроші у Instagram-блогерів.

Про це повідомляє перший віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

"До Мінцифри звернулися десятки блогерів, які стали жертвами кібершахраїв. Вони отримали повідомлення з погрозами про блокування акаунтів в Instagram в обмін на гроші" - розповів Федоров. 

За його словами, Мінцифри звернулася до Meta, щоб вирішити це питання.

Реклама:

"Частину акаунтів блогерів уже відновили, частину також скоро буде відновлено. Акаунти зловмисників заблокували", - зазначив міністр. 

Нагадаємо:

Кабінет міністрів постановив припинити дію Угоди між українським та російським урядами щодо організації лінії прямого засекреченого телефонного зв'язку між Києвом та Москвою від 27 лютого 1998 року.

Реклама:
Мінцифри шахрайство
Реклама:
Матеріали за темою
Україна торік переплатила майже 600 мільйонів при закупівлі дронів – розслідування  30 жовтня 2024, 16:01
У Дії з’явилися нові військові облігації з назвами міст Донеччини 23 жовтня 2024, 15:18
У Дії запустять "Цифровий рекрутинг" 15 жовтня 2024, 14:58
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті