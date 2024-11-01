Частка непрацюючих кредитів в українських банках скоротилася на третину

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В Україні частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 жовтня 2024 року скоротилася до 32,3%, або на 5 відсоткових пункти порівняно з початок року.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Як йдеться в повідомленні, обсяг NPL скоротився за дев’ять місяців 2024 року на 6,9 млрд грн до 415,5 млрд грн.

Основними факторами зниження NPL стали: подальше нарощення банками обсягів гривневих кредитів високої якості; списання непрацюючих кредитів, передусім роздрібних, частка NPL в яких за цей час знизилася на 5,9 в. п. до 17,6%. Водночас поліпшилася якість врегулювання й корпоративних боргів – частка NPL в кредитах бізнесу скоротилася на 3,4 в. п. до 40,7%.

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Скорочення частки непрацюючих кредитів зафіксовано в усіх групах банків: у приватних українських банках – до 12,8%, у банках з іноземним капіталом – до 12,7%, у державних – до 45,0%.

Водночас, без врахування боргів колишніх власників Приватанку та старих боргів часів до оздоровлення банківської системи під час кризи 2015-2017 років частка непрацюючих кредитів станом на 1 жовтня становить 27,8% в державних банках та 20,9% – в цілому в банківській системі.

Довідково:

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Непрацюючі кредити (NPL) – це актив, за яким прострочення погашення боргу перевищує 90 днів (30 днів для банків-боржників).

Нагадаємо:

До повномасштабного вторгнення росії в Україну частка NPL в українських банках стало скорочувалася з 2018 року: з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року.