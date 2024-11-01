НБУ порадив банкам, як протидіяти фінансуванню тероризму: до чого тут ФОП

Нацбанк надав рекомендації банкам і фінустановам для виявлення схем "дроблення бізнесу" – ухилення від сплати податків, коли компанії розділяють свою діяльність між ФОПами.

Про це інформує пресслужба регулятора.

Дотримуючись рекомендацій, зазначають в НБУ, банки та фінустанови зможуть удосконалити системи протидії відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

Нацбанк звернув увагу на основні ознаки, що можуть вказувати на зв’язок між юридичними особами та ФОП, залучених до таких схем:

Реклама:

подання однією особою пакета документів для відкриття рахунків для компанії та кількох ФОПів, часто одночасно;

спільна адреса реєстрації компанії та ФОПів;

спільне місце для продажу товарів чи послуг, наприклад, один і той самий магазин чи інтернет-сайт;

спільні власники, представники, бухгалтери або довірені особи для компанії та ФОПів;

відсутність у ФОПів необхідних ресурсів для самостійного ведення бізнесу, зокрема для співпраці з компанією.

Додатковими ознаками зв’язку можуть бути:

значні надходження на рахунки ФОПів від компанії або інших учасників групи;

оплата компанією послуг ФОПів, вартість яких важко оцінити (наприклад, оренда, маркетинг, реклама, інформаційні послуги);

надання компанією фінансової допомоги ФОПам;

значні фінансові операції на рахунках новостворених ФОПів;

проведення ФОПами операцій протягом короткого часу (два-три місяці) на суму, що майже досягає річного ліміту доходу для обраної податкової групи;

виконання кількома ФОПами схожих фінансових операцій послідовно;

використання одного платіжного терміналу кількома учасниками групи.

Якщо аналіз показує, що клієнти належать до групи з потенційними схемами ухилення, фінансові установи мають підстави припускати, що діяльність суб’єкта може бути спрямована на ухилення від податків.

"У такому випадку установи повинні повідомити Держфінмоніторинг про виявлені операції та оцінити подальші ділові відносини з урахуванням виявлених ризиків", – повідомили в НБУ.

Реклама: