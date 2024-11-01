Європа наближається до угоди транзиту газу з Азербайджану через Україну

Угорщина та Словаччина наближаються до угоди з Азербайджаном з постачання природного газу до Європи після завершення транзитного договору між Росією та Україною.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Компанії з Угорщини та Словаччини близькі до підписання контракту на постачання від 12 до 14 мільярдів кубометрів газу на рік з Азербайджану, за інформацією людей, знайомих з питанням.

Згідно з комерційною угодою, азербайджанська державна енергетична компанія Socar постачатиме газ до Суджі на російсько-українському кордоні. Угорська MVM Zrt. та словацька Slovensky Plynarensky Priemysel AS далі транспортуватимуть газ до Європи.

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Для цього планується використовувати ту саму мережу газопроводів, якою зараз російський газ надходить через Україну до Європейського Союзу.

Це постачання фактично замінить обсяги, які Європа наразі отримує за чинним транзитним договором. Контракт вимагатиме укладання так званої своп-угоди між Азербайджаном і Росією, оскільки Азербайджан не має достатньої експортної потужності, щоб повністю замінити існуючі обсяги постачання.

Ціна на газ у Європі для грудня знизилася на 8,1% на новинах про прогрес у переговорах, але потім частково відновилася. Угода, яка ще не остаточна, може допомогти стабілізувати ціни на газ після нещодавніх коливань на ринку.

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Однак Європейська комісія раніше заявила, що енергетичній безпеці регіону нічого не загрожує після завершення транзитного договору. Словаччина та Австрія є серед країн Європи, які продовжують імпортувати російський газ через газопроводи.

Будь-яка комерційна угода потребуватиме політичної підтримки з боку української влади, щоб оператор газотранспортної системи України зміг забронювати необхідні потужності.

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Нагадаємо:

Україна не має наміру продовжувати транзитний договір із Росією щодо газу, термін дії якого закінчується наприкінці 2024 року, у разі запиту з Європи готова обговорювати транзит газу інших постачальників через свою ГТС.

Україна не продовжить контракт з транзиту російського газу після його закінчення у 2025 році.

Припинення транзитної угоди між Росією та Україною 31 грудня мало вплине на зміцнений європейський ринок газу