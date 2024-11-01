Всі розділи
Укр / Рус

Мінекономіки запускає у "Дії" продовження валютних розрахунків

П'ятниця, 1 листопада 2024, 11:54 - Олексій Артемчук

Міністерство економіки запускає онлайн-процедуру продовження граничних строків валютних розрахунків у міжнародній торгівлі.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

З 31 жовтня нова послуга запускається в режимі бета-тестування на порталі "Дія". Стверджується, що вона дозволить за годину подати всі необхідні документи та отримати висновок без відвідування банків та державних установ. Повноцінний запуск сервісу планується у грудні 2024 року.

Бета-тестування доступне для 100 підприємців, можуть взяти участь як юридичні особи, так і фізичні особи-підприємці.

Реклама:

"Цифровізація продовження граничних строків валютних розрахунків — це те, про що давно просили українські експортери та імпортери", – прокоментувала запуск послуги міністерка Юлія Свириденко.

Продовження граничних строків розрахунків можливе лише за окремими операціями з експорту та імпорту товарів і призначено для товарів, виготовлення або доставлення яких потребує тривалого терміну: промислового устаткування, медичного і військового обладнання, а також продукції, замовленої через міжнародні тендери.

У 2023 році було видано близько 1500 висновків про продовження граничних строків розрахунків, за шість місяців 2024 року – майже 600.

Реклама:

Мінекономіки вказало, що цифровізація цього процесу надасть українському бізнесу низку суттєвих переваг: економію часу та ресурсів, автоматизацію та зручність, мінімізацію ризиків тощо.

Мінекономіки
Реклама:
Матеріали за темою
Мінекономіки та KSE розширили цифровий портал проєктів: йдеться про 2 мільярди 31 жовтня 2024, 13:47
Україна готується до інтеграції в європейський ринок праці 30 жовтня 2024, 15:34
Виведення з тіні: в Україні ввели мінімальні експортні ціни на агропродукцію 29 жовтня 2024, 15:41
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті