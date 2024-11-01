Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро
П'ятниця, 1 листопада 2024, 11:10 -
Станом на 1 листопада, офіційний курс долара до гривні від НБУ зменшився на 5 копійок, євро збільшився на 21 копійку.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,21 грн, євро – 44,84 грн (на 31 жовтня долар - 41,27 грн, євро – 44,63 грн).
На 10:45 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,45 – 41,50 грн.
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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,05 – 45,19 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 41,15 - 41,55 грн (курс на 31 жовтня – 41,15 - 41,60 грн);
- Євро – 44,60 - 45,20 грн (курс на 31 жовтня – 44,60 - 45,20 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
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- Приватбанк – 40,93 - 41,53 грн;
- Ощадбанк – 41,20 - 41,80 грн;
- Укрсиббанк – 41,00 - 41,55 грн;
- ПУМБ – 41,10 – 41,70 грн;
- Райффайзен - 41,10 - 41,45 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,49 грн за долар, monobank - 41,49 грн.
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