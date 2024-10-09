Білорусь постачала добрива до України через компанію в ОАЕ – ЗМІ

Білоруський виробник мінеральних добрив "Гродна Азот" постачав в Україну продукцію під виглядом туркменського виробництва через компанію, зареєстровану в Об’єднаних Арабських Еміратах громадянами Туреччини.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Таке постачання сталося попри санкції, запроваджені Україною та Євросоюзом проти білоруського промислового гіганта.

Згідно з ухвалою Шевченківського районного суду Києва, яка опинилася в розпорядженні редакції "Радіо Свобода", слідчі викрили цю схему під час розслідування кримінальної справи проти української компанії "Оскар Оптима", яка займалася постачанням та продажем білоруських мінеральних добрив в Україні. Слідство триває з січня 2023 року.

Реклама:

Як зазначається в документі, "Гродно Азот" відправляв свою продукцію залізницею в порт російського міста Ростов, звідки її транспортували до порту міста Бургас у Болгарії. Там добрива пакували в мішки, а потім транспортували до порту болгарського міста Русе на річці Дунай. Звідти їх транспортували до Ізмаїльського морського порту. Митне оформлення здійснювалося на підставі сертифікатів про походження продукції з Туркменістану, де взагалі не виробляють цей вид добрив.

За допомогою ImportGenius – служби, яка відображає глобальні торгові документи на імпорт/експорт від митної служби США – Радіо Свобода знайшло одну таку поставку, здійснену в квітні 2023 року.

Дубайська компанія Agro chain general trading LLC поставила з Туркменістану в Україну мінеральних добрив на суму 1,1 мільйона доларів. Імпортером визначено українську компанію "Оскар Оптима".

Реклама:

Водночас вартість цього контракту не співвідноситься з фінансовими результатами української компанії-реципієнта, які вона надала контролюючим органам.

Під час розслідування було також виявлено, що сертифікати про походження продукції були підроблені. У телефоні одного з представників української компанії знайшли листування з громадянами Туреччини-керівниками дубайської Argo Chain General Trading LLC. Завдяки цьому листуванню вдалося підтвердити, що перші партії мінеральних добрив були доставлені з Ростова, а фактичним відправником і виробником гранульованого карбаміду є "Гродно Азот".

Згодом Інститут судових експертиз України підтвердив, що добрива, які постачає українська компанія "Оскар Оптима", повністю відповідають зразкам продукції, яка виробляється в Гродно.

"Гродно Азот" – єдине підприємство в Білорусі, яке виробляє карбамід. Європейський Союз запровадив санкції проти цієї компанії в грудні 2021 року за звільнення працівників, які брали участь у протестах після президентських виборів 2020 року.