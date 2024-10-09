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Другий за величиною банк Сінгапура припиняє трансакції за участю РФ

Середа, 9 жовтня 2024, 17:51 - Олексій Артемчук

Сінгапурська фінансова корпорація OCBC з 1 листопада припиняє операції, пов'язані з Росією.

Про це повідомляє Bloomberg.

У зверненні до корпоративних та приватних клієнтів OCBC послався на операційні проблеми, пов'язані з дотриманням нормативних вимог через санкції щодо Росії.

Зазначається, що трансакції, які OCBC та його підрозділ з управління добробутом Bank of Singapore припинять обробляти, включають особисті перекази за участю контрагентів у Росії. 

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Вони також охоплять транспортування товарів та постачання або продаж товарів/послуг за участю РФ.

Очікується, що вплив цих обмежень на OCBC не буде суттєвим, оскільки за останні два роки банк і так припинив відкривати нові рахунки клієнтам, пов'язаним із Росією.

Уряд Сінгапуру у березні 2022 року запровадив проти РФ односторонні цільові санкції, націлені на деякі російські банки. Але діяльність щодо торгівлі криптовалютами та експорт певних товарів, багато інших банківських операцій та операцій з управління активами для сторін, які не підпадають під санкції, тривали.

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Сінгапур Росія банки санкції
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