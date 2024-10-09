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У Києві закрили станцію метро "Дніпро": на місці працюють вибухотехніки

Середа, 9 жовтня 2024, 16:21 - Артур Крижний

У Києві закрили станцію метро "Дніпро" з технічних причин, поїзди прямують без зупинки.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"З технічних причин станція метро "Дніпро" закрита на вхід та вихід для пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Про відновлення роботи у звичайному режимі станції "Дніпро" у КМДА повідомлять додатково.

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Обставини інциденту встановлюють правоохоронні органи.

В мережі писали, що причиною стала міна у вагоні метро. Водночас стверджується, що "міна" - це фільтр від протигазу. Офіційної інформації ще немає.

У Нацполіції повідомили, що на місце прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

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КМДА метрополітен
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