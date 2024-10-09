Ахметов, Шкіль, Бойко: чиї компанії отримали найбільше держкоштів за рік

Лідерами за отриманими публічними держкоштами за останній рік стали "Автострада" Максима Шкіля, "Автомагістраль-Південь" Олександра Бойко та "Ростдорстрой".

Про це йдеться у дослідженні YouControl.

Лідери за отриманими публічними коштами

Компанією, яка отримала найбільше державних коштів, стала "Автострада" з групи "MS Capital". За рік вона залучила понад 12 мільярдів гривень, займаючись будівництвом і ремонтом доріг, мостів і об'єктів інфраструктури. Бенефіціаром компанії є Максим Шкіль.

На другому місці — "Автомагістраль-Південь", яке отримало понад 10,5 мільярдів гривень. Ця компанія стала основним підрядником в рамках програми "Велике будівництво" до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Бенефіціаром є Олександр Бойко, який також пов'язаний із компанією "Шляховик-97", ключовим постачальником матеріалів для "Автомагістраль-Південь".

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"Ростдорстрой" посіла третє місце з сумою понад 7,6 мільярдів гривень, отриманих через публічні закупівлі. Крім того, до цієї ж групи належать ПП "Київшляхбуд" та ТОВ "РДС-Полтава", які сумарно отримали 8,8 мільярдів гривень.

Четверте місце зайняла компанія "ОНУР Конструкціон Інтернешнл" з групи "ОНУР", яка отримала понад 4 мільярди гривень. Ця компанія належить турецьким підприємцям Онуру та Іхсану Четінджевізам.

Замикає п’ятірку компанія "Еко-Буд-Трейд", яка отримала 2,2 мільярда гривень. Вона наразі перебуває у процесі банкрутства. Її бенефіціарами є Володимир Яцун і Валерій Міщенко, який також є ключовою особою ФПГ "Група родини Міщенко".

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Зв’язки з фінансово-промисловими групами та політичними діячами

Дослідження виявило, що 94 з 500 проаналізованих компаній, які отримали державні кошти, мають зв’язки з 62 фінансово-промисловими групами. На додаток, 42 компанії з цього списку мають прямі або непрямі зв’язки з національними політиками, зокрема колишніми депутатами та іншими публічними діячами.

Наприклад, компанії з групи "СКМ" Ріната Ахметова отримали від держави понад 3,65 мільярда гривень. Також компанія "Кіровоградобленерго", що належить до "ВС Енерджі Інтернейшнл", але має зв’язки з "СКМ", отримала майже 199 мільйонів гривень.

Серед інших відомих політичних діячів, чиї компанії фігурують у дослідженні, є Юлія Льовочкіна, Вадим Новинський, Анатолій Шкрібляк, а також родина Бойків. Наприклад, бенефіціар "Волиньобленерго" Анатолій Бойко є сином народного депутата України Юрія Бойка.

Лідери за виручкою серед отримувачів публічних коштів у 2023 році

За виручкою у 2023 році найбільшим отримувачем публічних коштів стало ТОВ "Епіцентр К" — компанія, що належить подружжю Герег. Вона отримала майже 447 мільйонів гривень за останні 12 місяців. Олександр Герега є народним депутатом, а Галина Герега — колишнім депутатом Київради.

Другим у цьому списку є "Оптіма-Фарм", виручка якого склала 56,7 мільярда гривень. Компанія займається дистрибуцією лікарських засобів і товарів медичного призначення.

Компанія ТОВ "ВОГ РЕСУРС", яка займається торгівлею паливом, отримала понад 50 мільярдів гривень виручки за 2023 рік. Її бенефіціарами є Сергій Лагур та Світлана Івахів.

"Київські енергетичні послуги" та "Дніпровські енергетичні послуги" за 2023 рік отримали виручку у сумі 34,2 млрд грн та 31,7 млрд грн відповідно. Бенефіціаром обох компаній є екснардеп, ключова особа ФПГ "СКМ" Рінат Ахметов.