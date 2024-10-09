Рада зобов'язала виробників спирту платити акциз з потужності обладнання, а не продукції
Середа, 9 жовтня 2024, 14:24 -
Верховна Рада тимчасово змінила податковий режим для виробників етилового спирту і біоетанолу.
Відповідний законопроєкт №12038-1 ухвалили в цілому 258 депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Закон вводить поняття "гарантоване податкове зобов'язання" з акцизного податку для виробників етилового спирту та біоетанолу.
Це означає, що виробники будуть сплачувати акцизний податок не з фактично виробленої продукції, а з обсягу, який відповідає максимальній продуктивності їхнього обладнання.
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Мета закону спрямована на вдосконалення податкового законодавства України у забезпеченні повноти сплати акцизного податку виробниками спирту етилового та біоетанолу та має на меті унеможливити застосування тіньових схем їх реалізації.
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