Рада зобов'язала виробників спирту платити акциз з потужності обладнання, а не продукції

Верховна Рада тимчасово змінила податковий режим для виробників етилового спирту і біоетанолу.

Відповідний законопроєкт №12038-1 ухвалили в цілому 258 депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Закон вводить поняття "гарантоване податкове зобов'язання" з акцизного податку для виробників етилового спирту та біоетанолу.

Це означає, що виробники будуть сплачувати акцизний податок не з фактично виробленої продукції, а з обсягу, який відповідає максимальній продуктивності їхнього обладнання.

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Мета закону спрямована на вдосконалення податкового законодавства України у забезпеченні повноти сплати акцизного податку виробниками спирту етилового та біоетанолу та має на меті унеможливити застосування тіньових схем їх реалізації.

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