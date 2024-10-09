Третина посадовців "помилялися" у своїх деклараціях, в середньому, на 15 мільйонів

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У 30% від усіх перевірених декларацій посадовців невірно вказані дані на загальну суму 1 808,7 млн грн.

Про це свідчать дані Опендатабот.

1 246 435 декларацій було подано до 11 вересня 2024 року за даними Національного агентства з питань запобігання корупції. При цьому кількість виправлених документів порівняно з 2023 роком зросла майже в 2 рази.

Станом на середину вересня 2024 року кількість усіх декларацій (1.2 млн), вже у 2,8 раза перевищує аналогійний період 2023 року, коли їх було 445 тис. Понад 134 тис. або 11% поданих декларацій надалі виправлялись.

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Цьогоріч НАЗК розпочало перевірки 734 декларацій посадовців. У половини з них — 392 випадках — перевірки вже завершені.

Серед повністю вивчених декларацій 46% містять в собі порушення на загальну суму 1 856,1 млн грн. Загалом усі помилки пов’язані із неправильно вказаними сумами в деклараціях. Різниця полягає у розмірах неточностей: загубилися суми менші або більші за 500 прожиткових мінімумів.

У 30% від усіх перевірених декларацій невірно вказані дані на загальну суму 1 808,7 млн грн. В середньому, посадовці "помилялися" у кожній такій декларації на 15 млн грн.

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Ще у 16% перевірених декларацій посадовці помилялись, в середньому, на 790 тис. грн на декларацію. Загалом такі помилки сягли 47,3 млн грн.

На суму меншу за 268 тис грн або до 100 прожиткових мінімумів помилялися у кожній другій перевіреній декларації.