В Україні відключалась високовольтна лінія, що з’єднує енергосистему з Молдовою
Середа, 9 жовтня 2024, 11:12 -
У південному регіоні з технологічних причин відключалась високовольтна повітряна лінія, що з’єднує енергосистеми України та Молдови, що призвело до зниження напруги на одному з енергетичних об'єктів.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
Крім того, у цьому ж регіоні внаслідок технологічних порушень знеструмлювались обладнання підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено.
Центральний регіон: через технологічні порушення знижували напругу енергетичні об’єкти.
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У пресслужбі також зазначили, що за минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Донецькій, Сумській, та Харківській областях.
Зокрема, у Харківській області внаслідок обстрілу вимикалась повітряна лінія. Споживачі не знеструмлювались.
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