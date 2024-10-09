Всі розділи
Укр / Рус

В Україні відключалась високовольтна лінія, що з’єднує енергосистему з Молдовою

Середа, 9 жовтня 2024, 11:12 - Віктор Волокіта

У південному регіоні з технологічних причин відключалась високовольтна повітряна лінія, що з’єднує енергосистеми України та Молдови, що призвело до зниження напруги на одному з енергетичних об'єктів. 

Про це повідомляє пресслужба Міненерго. 

Крім того, у цьому ж регіоні внаслідок технологічних порушень знеструмлювались обладнання підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено.

Центральний регіон: через технологічні порушення знижували напругу енергетичні об’єкти.

Реклама:

У пресслужбі також зазначили, що за минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Донецькій, Сумській, та Харківській областях.

Зокрема, у Харківській області внаслідок обстрілу вимикалась повітряна лінія. Споживачі не знеструмлювались.

Реклама:
електроенергія Міненергетики
Реклама:
Матеріали за темою
Литовська компанія надала Україні 4 мільйони євро на енергетику: що купуватимуть 8 жовтня 2024, 15:35
ДТЕК реалізував пілотний проєкт цифрового двійника електромереж у Київській області 8 жовтня 2024, 15:15
У вівторок відключень світла не прогнозують 7 жовтня 2024, 18:35
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті