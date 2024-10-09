Ціни на нафту стабілізувалися на торгах в Азії у середу, 9 жовтня, оскільки трейдери порівнювали розвиток конфлікту на Близькому Сході зі збереженням очікувань щодо попиту.

Про це пише профільне видання enkorr з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent зросли на 22 центи, або 0,3%, до $77,4 за барель. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate в США здорожчали на 14 центів – до $73,71 за барель.

Ціни впали більш ніж на 4% на попередній сесії через можливе припинення вогню між "Хезболлою" й Ізраїлем, але ринки залишаються обережними щодо потенційної атаки Ізраїлю на нафтову інфраструктуру Ірану.

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"Повсякденна дилема "заголовків Близького Сходу", що рухаються, як маятник, між "перемовинами про припинення вогню" й "подальшою ескалацією атак", відволікає інвесторів від реальності", – зазначила старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Розпродаж у вівторок стався після підйому, який почався після того, як Іран здійснив ракетний обстріл Ізраїлю 1 жовтня, що завершилося зростанням цін на 8% за тиждень у п'ятницю, найбільшим за останній рік.

Що стосується попиту, то запаси сирої нафти в США минулого тижня зросли майже на 11 млн барелів, що набагато більше, ніж очікували аналітики, опитані Reuters, згідно з ринковими джерелами з посиланням на дані Американського інституту нафти у вівторок. Проте запаси палива скоротилися.

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Слабкий попит продовжував підтримувати фундаментальний прогноз. EIA США у вівторок погіршила свій прогноз зростання світового попиту на нафту на 2024 рік на 20 тис. барелів на день – до 103,1 млн б/д через слабке промислове виробництво й зростання виробництва в США й Китаї.

Занепокоєння відсутністю подальших заходів з боку Пекіна для стимулювання економіки Китаю також обмежили зростання ринку нафти. На пресконференції у вівторок чиновники повідомили кілька нових подробиць.

"Китай також має зіграти свою роль, оскільки відсутність нових стимулів приносить певне розчарування. Багато учасників ринку сподівалися, що його фіскальна політика піде по стопах фінансової "базуки", запровадженої наприкінці вересня, але явно був крок униз у вчорашньому оголошенні", — сказав ринковий стратег IG Єп Джун Ронг.