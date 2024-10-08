Питання вкладників та клієнтів "Фрідом фінанс": Гетманцев збирає комітет

В пʼятницю, 11 жовтня, о 12.00 у податковому комітеті Верховної Ради відбудуться слухання щодо питання вкладників та клієнтів "Фрідом фінанс".

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Він також зазначив, що слухання поки відбудуться в закритому режимі, але про їх результати обіцяє поінформувати.

Нагадаємо:

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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) дозволила клієнтам підсанкційного брокера "Фрідом фінанс" отримати єврооблігації України нового зразка за підсумками реструктуризації державного боргу.

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