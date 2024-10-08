Всі розділи
Укр / Рус

Мінфін залучив з продажу облігацій рекордні 30 мільярдів

Вівторок, 8 жовтня 2024, 20:30 - Віктор Волокіта
 

8 жовтня 2024 року Міністерство фінансів України розмістило облігації на майже 30,2 млрд гривень в еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба міністерства. 

Міністерство фінансів України на аукціонах цього вівторка збільшило продаж гривневих облігацій до 24,08 млрд грн 12,14 млрд грн тижнем раніше  і залучило ще $150 млн на валютному аукціоні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 

Реклама:
  • 2,4 млрд грн під 14,65% з погашенням через 1 рік; 
  • 5,28 млрд під 15,25% з погашенням через 1,6 років;
  • 5,38 млрд під 15,1% з погашенням через 2,1 років;
  • 5,3 млрд під 16,25% з погашенням через 2,6 років;
  • 5 млрд грн під 16,1% з погашенням через 3 роки;
  • 634 млн грн під 16,8% з погашенням через 3,4 років.

Державних облігацій у доларах під 4,65% з погашенням через рік продали на 150 мільйонів доларів.

ОВДП Мінфін
Реклама:
Матеріали за темою
Підласа розповіла, чому сумнівається у виконанні збільшеного плану розміщень ОВДП 30 вересня 2024, 14:31
Уряд зможе додатково залучити 216 млрд завдяки змінам політики по резервуванню – НБУ 19 вересня 2024, 16:28
Українці збільшують інвестиції у державні облігації: яка їх частка у серпні 5 вересня 2024, 16:28
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті