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Рада позбавила Держпраці частину повноважень

Вівторок, 8 жовтня 2024, 20:15 - Віктор Волокіта

Верховна Рада України прийняла в цілому урядовий проект закону України, згідно з яким Держпраці позбавляється невластивих функцій.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки. 

Законопроект був для розмежування політик промислової безпеки, охорони праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду. Це дозволить перерозподілити та оптимізувати функції між відповідними центральними органами виконавчої влади.

Зокрема, іншим органам передаються такі функції Держпраці:

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  • реєстрації та обліку великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів — до МВС;
  • контролю за дотриманням законодавства про рекламу (щодо змісту реклами про вакансії ) — до Держпродспоживслужби.

Крім цього, як йдеться в повідомленні, для дотримання принципу неприпустимості дублювання повноважень органів державного нагляду (контролю) з одного й того самого питання, Держпраці не проводитиме технічне розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті.

Верховна рада
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Економічна правда
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