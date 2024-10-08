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Аргумент у переговорах з ЄС: Рада ухвалила кліматичний закон

Вівторок, 8 жовтня 2024, 19:06

8 жовтня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні урядовий законопроект № 11310 - рамковий кліматичний закон.

Про це повідомила міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук.

"У законі ми встановили ціль – досягти кліматичної нейтральності до 2050 року", - розповіла Світлана Гринчук.

Документ містить:

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  • стратегічне планування та практичні кроки у досягненні кліматичної нейтральності;
  • кроссекторальність кліматичної політики;
  • моніторинг дій та кроків по реалізації кліматичної політики;
  • системне прогнозування у сфері зміни клімату;
  • виконання міжнародних зобов’язань України.

За словами Світлани Гринчук, тепер Україна ще більше наближає законодавство до права Європейського Союзу. Це ще один аргумент у переговорному процесі, що Україна готова до вступу в ЄС та виконує умови для отримання фінансової допомоги в межах Ukraine Facility.

Нагадаємо:

Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України оприлюднило перший звіт про викиди та перенесення забруднювачів за 2023 рік.

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Економічна правда
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