Аргумент у переговорах з ЄС: Рада ухвалила кліматичний закон
8 жовтня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні урядовий законопроект № 11310 - рамковий кліматичний закон.
Про це повідомила міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук.
"У законі ми встановили ціль – досягти кліматичної нейтральності до 2050 року", - розповіла Світлана Гринчук.
Документ містить:
- стратегічне планування та практичні кроки у досягненні кліматичної нейтральності;
- кроссекторальність кліматичної політики;
- моніторинг дій та кроків по реалізації кліматичної політики;
- системне прогнозування у сфері зміни клімату;
- виконання міжнародних зобов’язань України.
За словами Світлани Гринчук, тепер Україна ще більше наближає законодавство до права Європейського Союзу. Це ще один аргумент у переговорному процесі, що Україна готова до вступу в ЄС та виконує умови для отримання фінансової допомоги в межах Ukraine Facility.
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