В Україні відкрили Реєстр міжнародних автобусних маршрутів: популярний напрямок

В Україні на Єдиному державному порталі відкритих даних з’явилася можливість переглянути усі діючі офіційні міжнародні автобусні маршрути, що містяться у відповідному реєстрі.

Про це повідомила Державна служба з безпеки на транспорті.

"8 жовтня на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних data.gov.ua відкрито доступ до Реєстру міжнародних автобусних маршрутів загального користування. Опубліковані дані містять інформацію про всі діючі офіційні маршрути, що мають дозвільні документи, передбачені чинним законодавством як України, так і країн через/в які відкрито автобусний маршрут", - йдеться в повідомленні.

Реєстр містить інформацію про назву маршруту, графік руху автобусів по ньому, розклад та перелік зупинок, протяжність, загальний час подорожі, виконавців маршруту та ін.

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Зазначається, що оприлюднені дані дозволяють аналізувати інформацію про кількість маршрутів, ключові транспортні напрямки, тенденції до збільшення/зменшення пасажирського трафіку.

Це в свою чергу дозволяє прогнозувати популярність існуючих маршрутів та визначати потребу у додаткових.

Станом на 8 жовтня діє 1 237 міжнародних автобусних маршрутів, найпопулярнішим напрямком вважається Кишинів.

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Нагадаємо:

У транспортно-логістичній сфері в Україні через мобілізацію дефіцит водіїв сягає 25% потреби, у сфері пасажирських перевезень у містах – до 30%.