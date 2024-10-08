Українці можуть подати заяви про компенсацію за знищене житло у "Дії"

Подавати заяву про компенсацію за знищене житло за програмою "єВідновлення" тепер можна на порталі "Дія".

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Важливо, що тепер послугою зможуть скористатися і люди без РНОКПП (Реєстраційний номер облікової картки платника податків, раніше індивідуальний податковий номер (ІПН - ред.). Крім того, тепер подати заяву можуть і представники власників знищеного житла. Для цього треба звернутися в будь-який ЦНАП, не обов’язково за місцем проживання", - поінформував міністр.

Він також повідомив, що з моменту запуску послуги вже 10,7 тисячі сімей отримали житлові сертифікати, 4,7 тисячі з них уже реалізовано.

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