БЕБ підозрює директора української компанії з російським зв'язком в ухиленні від податків

Детективи Бюро економічної безпеки у місті Києві повідомили про підозру генеральному директору "Судноплавна компанія "Укррічфлот" в ухиленні від сплати 10,3 млн грн податків.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Джерела ЕП в правоохоронних органах кажуть, що компанію пов'язують з російських олігархом Костянтином Григоришиним, власник компанії - його однокласник. Директор, якому оголовили підозру - Олександр Борисенко.

Підприємство спеціалізується на видобуванні піску в річище річки Дніпро.

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Досудовим розслідуванням встановлено, що гендиректор товариства протягом трьох років неправомірно здійснював розрахунок та декларування податкових зобов’язань з рентної плати.

Внаслідок таких протиправних дій бюджету України було завдано збитків на суму понад 10,3 млн грн, кажуть правоохоронці.

Директору компанії повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах. Наразі вживаються заходи щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Триває досудове розслідування за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України, розпочате на підставі аналітичних матеріалів Бюро економічної безпеки України.