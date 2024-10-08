Постачання нафти з Росії зросло до найвищого рівня за три місяці

Постачання сирої нафти з Росії зросло до найвищого рівня за три місяці, оскільки більше нафти стало доступним для експорту після того, як нафтопереробні заводи країни розпочали сезонне технічне обслуговування.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Середні чотиритижневі обсяги вантажів зросли приблизно на 60 тисяч барелів на день на тижні до 6 жовтня, досягнувши найвищого рівня з початку липня.

Переробка нафти в Росії протягом більшої частини вересня впала до найнижчого рівня з червня через роботи на заводах по всій країні, і ця тенденція продовжилася в перші дні цього місяця.

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Збільшення чотиритижневих обсягів відбулося попри зниження поставок з балтійських та азійських портів протягом семи днів. Виробництво сирої нафти впало нижче цільового показника країни за угодою ОПЕК+ минулого місяця.

Загальна вартість експорту російської сирої нафти знизилася до 1,54 мільярда доларів за сім днів до 6 жовтня, порівняно з 1,68 мільярда доларів у період до 29 вересня.

Падіння щотижневих поставок частково компенсувалося зростанням середніх цін на російську нафту, які зросли на тлі загального збільшення глобальних бенчмарків через побоювання ринку, що загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем може порушити поставки нафти з Близького Сходу.

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Державні доходи Росії від нафти показали незначне зростання у вересні, яке відбулося коштом нафтових виробників країни. Уряд РФ компенсував слабші енергетичні ціни, скоротивши на половину щомісячні субсидії виробникам сирої нафти.