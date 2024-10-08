Експорт лісу з Росії впав на третину після західних санкцій

У 2024 році російські виробники продадуть за кордон близько 20,7 млн. кубометрів пиломатеріалів, або на 32% менше, ніж експортувалося в досанкційному 2021 році.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Порівняно з минулим роком експорт виявиться меншим на 1 млн кубометрів. Це пов'язано, зокрема, зі зниженням обсягів постачань до Китаю, який після заборони на імпорт до країн ЄС став основним покупцем пиломатеріалів з Росії.

Другим найбільшим імпортером російських пиломатеріалів за підсумками року залишиться Узбекистан. Третім ключовим ринком стануть країни Євразійського економічного союзу (ЄАЕС; Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Росія). За ними йде Туреччина.

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Попри те, що відвантаження в країни СНД і MENA (Близький Схід - Північна Африка) поступово зростають, динаміку російського експорту визначають попит і ціни на ринку КНР. При цьому на постачання істотно впливають логістичні складнощі та обмеження банківських розрахункових операцій з імпортерами.

Російські підприємства лісопромислового комплексу здебільшого постачають за кордон дошки і брус із хвойних порід дерев, які застосовуються під час будівництва. Тим часом у Китаї в секторі нерухомості триває криза.

На тлі падіння експорту виробництво пиломатеріалів у Росії не знижується. За даними Росстату, в січні-серпні воно зросло на 0,6% рік до року, до 19,3 млрд кубометрів. Тим часом ціни на пиломатеріали на світовому ринку з початку 2024 року знизилися на 13%, до 125,5 дол за 1 кубометр, а вартість доставляння досягла 50-55 дол за той самий обсяг.

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ЄС ввів заборону на імпорт лісової продукції з Росії у квітні 2022 року. Її було оголошено в межах п'ятого пакета санкцій через війну в Україні. Під обмеження потрапили, зокрема, пиломатеріали, деревні плити, фанера, папір і картон, а також продукція машино- і верстатобудування для лісової промисловості.

У "Рослесінфорзі" оцінювали обсяг експорту російської лісопромислової продукції, яку зачепили санкції ЄС, у 6 млрд дол. Зокрема, 2021 року на "недружні" країни припадало 45,8% від загального обсягу експорту російської лісопродукції, з яких 75% вивозили до європейських країн, а ще приблизно 9% - до США. 2021 року постачання продукції лісової промисловості перевищували 17,5 млрд дол.