"Центренерго" без торгів замовило захист трансформаторів ТЕС від шахедів за 520 мільйонів

Дві теплові електричні станції ПАТ "Центренерго" 2-3 жовтня без торгів уклали дві угоди з Консорціумом "Будівельно-енергетична компанія" на реконструкцію ввідно-розподільних пристроїв загальною вартістю 520 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням "Прозорро".

Зміївська ТЕС на Харківщині замовила реконструкцію ВРП-330 із впровадженням другого рівня системи інженерного захисту автотрансформаторів АТ-А, АТ-Б вартістю 263 млн грн, а Трипільська ТЕС на Київщині – реконструкцію ВРП-330/110 із впровадженням другого рівня інженерного захисту автотрансформаторів 330/110/10 кВ вартістю 257 млн грн.

Ці підряди включають проектування. Роботи мають бути завершені до кінця поточного року.

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Інші подробиці невідомі, як і вартість будівельних матеріалів. Оскільки урядова постанова №1178 дозволяє здійснювати закупівлі без проведення відкритих торгів, якщо йдеться про захист об’єктів електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового, нафтогазового комплексів та об’єктів критичної інфраструктури. Тому обґрунтування цих закупівель, а також договори разом із додатками будуть оприлюднені у "Прозорро" лише через 90 днів з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану в Україні.

Київський Консорціум "Будівельно-енергетична компанія" зі статутним капіталом 4 млн грн був створений 18 вересня 2024 року. Його учасниками є ТОВ "Газ Гранд Проект" (28%), ТОВ "Меттранссервіс" (24%), ПрАТ "Трест Житлобуд-1" (24%) і ТОВ "Проектний інститут "Запорізький промбудпроект" (24%). Директором Консорціуму працює Юрій Никифоров.

Київською "Газ Гранд Проект" володіє та керує Сергій Бурдейний.

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Криворізький "Меттранссервіс" належить Андрію, Дмитру і Тетяні Тонкошкурам, а керує фірмою Михайло Гук. До 2023 року замість Тетяни Тонкошкур співзасновником був Віталій Голосюк. Колись він володів ТОВ "НВК "Південно-газова компанія" з Валерієм Івановим, батьком Андрія Іванова. Іванови були депутатами Запорізької міськради від Партії регіонів.

Харківський "Трест Житлобуд-1" належить Олександру Харченку, колишньому депутату Харківської облради від Партії регіонів, а нині – члену виконкому Харківської міськради.

Нині запорізьким "Проектним інститутом "Запорізький промбудпроект" володіє Віктор Камінський, а керує Олексій Лахтаренко. Раніше засновником цієї фірми був власник низки аграрних компаній Вадим Коверник, а колись давно – ЗАТ "ЗІФ "Запорiзькi феросплави".

Нагадаємо:

"Енергоатом" тільки 25 вересня 2024 року уклав угоду вартістю 509 млн грн на проектування і будівництво захисної споруди на Рівненській атомній електростанції.