Уряд передав на велику приватизацію конфіскований у російського олігарха завод
Вівторок, 8 жовтня 2024, 14:01 -
Кабінет міністрів включив до переліку обʼєктів великої приватизації державної власності 100% статутного капіталу ТОВ "ВСМПО Титан Україна".
Про це 8 жовтня за підсумками засідання уряду повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Як повідомлялося, на початку 2023 року суд стягнув у дохід держави активи російського олігарха Шелкова, серед яких "ВСМПО Титан Україна", Демурінський ГЗК, а уряд передав їх Фонду держмайна.
Нагадаємо:
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Шелков - російський мільярдер, ексголова інвестиційного підрозділу державної компанії "Ростех", власник контрольного пакета акцій компанії ВСМПО-АВІСМА — найбільшого у світі виробника титану для аерокосмічної галузі.
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