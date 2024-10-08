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Уряд передав на велику приватизацію конфіскований у російського олігарха завод

Вівторок, 8 жовтня 2024, 14:01 - Віктор Волокіта

Кабінет міністрів включив до переліку обʼєктів великої приватизації державної власності 100% статутного капіталу ТОВ "ВСМПО Титан Україна". 

Про це 8 жовтня за підсумками засідання уряду повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Як повідомлялося, на початку 2023 року суд стягнув у дохід держави активи російського олігарха Шелкова, серед яких "ВСМПО Титан Україна", Демурінський ГЗК, а уряд передав їх Фонду держмайна. 

Нагадаємо:

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Шелков - російський мільярдер, ексголова інвестиційного підрозділу державної компанії "Ростех", власник контрольного пакета акцій компанії ВСМПО-АВІСМА — найбільшого у світі виробника титану для аерокосмічної галузі.

приватизація
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Економічна правда
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