В Україні порахували "собівартість" одного трудового мігранта

"Собівартість" одного трудового мігранта може становити кілька тисяч доларів - здебільшого за переїзд і оформлення документів - плюс зарплата й витрати на проживання.

Про це йдеться у матеріалі Forbes Ukraine.

Івано-франківський девелопер Blago Development розповів виданню, що у липні працевлаштував п’ять громадян Індії. Для компанії "собівартість" одного трудового мігранта становила приблизно $3000. В цю суму входять витрати на переїзд, оформлення дозвільних документів на роботу, страховка.

До цього треба додати ще заробітну плату $450–650, витрати на проживання й у деяких випадках харчування.

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Водночас українські компанії здебільшого хотіли б залучати кандидатів із Молдови, Казахстану, Азербайджану та Узбекистану.

Проте кандидати з цих країн або не розглядають Україну як ринок для заробітку, або ж мають високі очікування щодо винагороди. Наприклад, різноробочий на фермі – $800, зварювальник – $1700–2500.

Співвласник київського забудовника, який попросив не називати його імʼя, розповідає, що його компанія відмовилася від залучення іноземних працівників через низьку ефективність і недостатню трудову дисципліну.

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"Ми платимо $800–850 українцям. Індус коштує $600, плюс супутні витрати. З 10 таких робітників половину треба буде міняти, тому що у них немає кваліфікації", – каже девелопер і додає, що в його компанії ухвалили рішення залучити українців, збільшивши винагороду.