У Києві через підтоплення переходу закривали станцію метро

У Києві через підтоплення підземного переходу станцію метро "Дорогожичі" закрили на вхід та вихід.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Як йдеться в повідомленні, поїзди слідують повз станцію без зупинки.

Тролейбуси № 16 та 35 ділянку з проривом об’їжджають сусідньою (до вул. Іллєнка) – вулицею Дорогожицькою.

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"Рух транспорту вулицею Юрія Іллєнка, біля станції метро "Дорогожичі", обмежено в обох напрямках", - розповіли в КМДА.

Там також додали, що проводяться роботи з відкачування води.

Оновлено о 14.05

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Станція метро "Дорогожичі" частково відновила роботу – поїзди здійснюють зупинку на обох коліях

Станція працює лише на вихід.