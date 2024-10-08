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У Києві через підтоплення переходу закривали станцію метро

Вівторок, 8 жовтня 2024, 13:15 - Віктор Волокіта

У Києві через підтоплення підземного переходу станцію метро "Дорогожичі" закрили на вхід та вихід. 

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Як йдеться в повідомленні, поїзди слідують повз станцію без зупинки.

Тролейбуси № 16 та 35 ділянку з проривом об’їжджають сусідньою (до вул. Іллєнка) – вулицею Дорогожицькою.

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"Рух транспорту вулицею Юрія Іллєнка, біля станції метро "Дорогожичі", обмежено в обох напрямках", - розповіли в КМДА.

Там також додали, що проводяться роботи з відкачування води. 

Оновлено о 14.05

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Станція метро "Дорогожичі" частково відновила роботу – поїзди здійснюють зупинку на обох коліях

Станція працює лише на вихід.

метрополітен Київ
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