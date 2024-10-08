У Києві через підтоплення переходу закривали станцію метро
Вівторок, 8 жовтня 2024, 13:15 -
У Києві через підтоплення підземного переходу станцію метро "Дорогожичі" закрили на вхід та вихід.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Як йдеться в повідомленні, поїзди слідують повз станцію без зупинки.
Тролейбуси № 16 та 35 ділянку з проривом об’їжджають сусідньою (до вул. Іллєнка) – вулицею Дорогожицькою.
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"Рух транспорту вулицею Юрія Іллєнка, біля станції метро "Дорогожичі", обмежено в обох напрямках", - розповіли в КМДА.
Там також додали, що проводяться роботи з відкачування води.
Оновлено о 14.05
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Станція метро "Дорогожичі" частково відновила роботу – поїзди здійснюють зупинку на обох коліях
Станція працює лише на вихід.
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